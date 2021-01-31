أونور يعلن استعداد الموانئ لاستقبال السفن الإيطالية التجارية والحربية

أعلن السودان استعداد موانئه على البحر الأحمر لاستقبال كافة السفن التجارية والحربية الإيطالية، وتوفير كل الخدمات من مواد غذائية ووقود، وأشاد بالدور الذي تقوم به إيطاليا تجاه السودان بتقديم الدعم والخدمات وخاصة المجالات الطبية.

وقال مدير عام هيئة الموانئ البحرية كابتن أونور محمد آدم سليمان خلال لقاء جمعه مع ملحق الدفاع الإيطالي وممثل القوات المسلحة البحرية النقيب ميرغني حامد في بورتسودان أمس بحسب صحيفة الصيحة، قال إن جميع الموانئ جاهزة لاستقبال السفن الحربية الإيطالية عبر التنسيق مع وزارة الخارجية السودانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)