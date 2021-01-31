قرار وزاري بحل اتحادات رياضية شهيرة والكشف عن الأسباب

أصدرت وزيرة الشباب والرياضة الاتحادية، ولاء البوشي، قراراً بحل ثمانية اتحادات رياضية شهيرة.
وبحسب القرار الوزاري، فإن الأخير جاء عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م، واستناداً لنص المادة (44) من قانون الهيئات الشبابية والرياضية لسنة 2016م، بالإضافة إلى التقارير الواردة من المفوضية الوطنية لهيئات الشباب والرياضة بشأن الاتحادات موضع القرارات، وتم حل كل من الاتحاد الرياضي النسوي، وحل الاتحاد الرياضي السوداني لكرة السرعة، والاتحاد الرياضي للكيك بوكسنج، والاتحاد الرياضي لكرة القدم لذوي الإعاقة، والاتحاد الرياضي السوداني للتربية البدنية والرياضية، والاتحاد الرياضي للشنجي ماسو، والاتحاد الرياضي السوداني للرياضات الجوية، وحل الاتحاد الرياضي السوداني للجوجوستو.
ووفقاً للقرار، فإن تفتيش المفوضية الوطنية لهيئات الشباب والرياضة، قد كشف فشل تلك الاتحادات في عقد جمعيات عمومية وفشلها في عمل أنظمة أساسية دائمة لها وأشار بحسب صحيفة السوداني، لعدم وجود أي نشاط رياضي ظاهر أو معروف لها وعدم وجود مقار أو عناوين لبعضها وعجزها عن تحقيق الأهداف المنصوص عليها.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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