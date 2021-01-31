“جبريل” يؤكد دعمهم الكامل للجش في صون الأراضي ووحدة البلاد

أكد رئيس حركة العدل والمساواة د. جبريل أبراهيم دعمهم الكامل للقوات المسلحة في صون أراضي ووحدة البلاد.

ومضى جبريل بالقول خلال لقائه بالصحفيين أمس السبت بفندق بلازا بالخرطوم بحسب صحيفة السوداني الدولية، “لن نجامل في قضايا الأرض ونقدم كامل دعمنا للجيش، لكن يمكن أن نختلف مع قادته عندما يتدخلون في السياسة”.

واشار إلى حل القضايا الحدودية عن طريق الحوار، وتابع “العالم كله يعترف بأن الأراضي التي انتشر فيها الجيش سودانية وعلى الطامحين أن يعيدوا حساباتهم”.

وأقر إبراهيم بعثرات في طريق انفاذ الإصلاحات الاقتصادية، وقال “لا نملك عصى سحرية لقلب الواقع” إلا أنه أشار إلى تفاؤلهم بالخروج من الوضع الذي وصفه بـ”المزري” الذي يعانيه المواطن.

واستطرد بالقول “لو حاولت تزين الباطل ستكون مخطئاً” بيد أنه قطع بأن أولى أولويات الحكومة المزمع إعلانها تكمن في إنفاذ برنامج ينهي ظاهرة الصفوف ووقف التردي الاقتاصادي عن طريق مصفوفة معالجات لم يفصح عنها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)