عاجل… تظاهرات بنيالا بسبب عدم وجود خبز بالمدينة

اندلعت تظاهرات بنيالا بسبب عدم وجود خبز بالمدينة، ووصل سعر الرغيفة الواحدة إلى (20) جنيهاً.. الشرطة الآن في عملية كر وفر مع المتظاهرين في الطرقات بعد تتريس الشوارع بالحجارة وحرق اللساتك، وبحسب صحيفة السوداني، انه تم اطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريغ المتظاهرين. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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