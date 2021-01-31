المتاريس تمنع قيام إنتخابات فن الغناء الشعبي

قال عضو مجلس ادارة اتحاد فن الغناء الشعبي صديق نقد الله أن تظاهرات يوم الخميس الماضي والمتاريس التي سدت شوارع العاصمة القومية أدت لعدم قيام الجمعية العمومية لفن الغناء الشعبي التي كان من المقرر لها أن تنعقد يوم الخميس الماضي.
وأضاف بالرغم من حضور عدد كبير من الأعضاء الأ أن عدد مقدر منهم اتصلوا هاتفياً مبدين اعتذارهم لسوء الأوضاع الأمنية وقفل الشوارع. وقال نقدالله بحسب صحيفة السوداني، ان الجمعية العمومية ستبداء إجراءاتها وأعمالها في يوم الأحد المقبل بإذن الله.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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