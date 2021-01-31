شاهد بالصورة: جمهور الفنانة هدى عربي يقارن بينها و بين صورة شبيهة لها تخص حسناء أجنبية والكفة تُرجح سلطانة الطرب

تداول ناشطون بمنصات مواقع التواصل الإجتماعي صورة لحسناء أجنبية بغرض عقد مقارنة بينها وبين الفنانة هدى عربي شارك فيها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، ولكن أغلب المعلقين ذكروا أن المطربة هدى لا يستطيع أحد مقارنتها بحسناوات العالم وأنها الأجمل بلا منازع ، وأن المقارنة لا جدوى منها لأنهم يعلمون جيداً أنها سوف تحصل على نصيب الأسد في المقارنة.

وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) فقد أثارت الصورة المتداولة للحسناء الأجنبية ضجة بالسوشيال ميديا وأصبحت محل إهتمام وسط العديد من جمهور سلطانة الطرب الذي قالوا بأنها تُشبهها في الكثير من الملامح والتفاصيل .فيما اكتفى آخرون بتعليق (سلطانة الطرب جميلة بنظر معجبيك ومافي حسناء تشبهك).

الخرطوم:(أخبار الخليج 365)