طفلة تقلب الطاولة على مودة حسن وتحاورها علي الهواء

فاجأت الطفلة روان هاني المذيعة مودة حسن أثناء إستضافة النيل الأزرق للطفلة في برنامج مساء الجمعة وقامت بمحاورة مودة حسن علي الهواء بعد أن منحتها الفرصة لأبراز موهبتها كمذيعة واعدة، وقالت روان أن أمنيتها عندما تكبر هي أن تصبح مذيعة مؤكدة رغبتها في هذا المجال، وأضافت بحسب صحيفة السوداني : أحرص علي متابعة برامج قناة النيل الأزرق وكثيرا ما أقلد مذيعاتها من خلال محاورتي لنفسي في البيت وتأثرت بغالبية المذيعات. ووجدت المساحة الحوارية القصيرة التي أجرتها الطفلة روان مع مذيعة الزرقاء مودة حسن الأشادة تأكيدا لنبوغها وإمتلاكها لموهبة . الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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