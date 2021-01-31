عصابة تسطو بقوة السلاح على مركز المتكامل الكلاكلة بشارع نوباتيا

اقدمت عصابة بالسطو بقوة السلاح على مركز المتكامل الكلاكلة بشارع نوباتيا جبل اولياء التابع لهيئة التأمين الصحى بولاية الخرطوم “شوامخ”. ونهبت العصابة بحسب صحيفة السوداني خزن المركز ولا توجد خسائر فى الأرواح.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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