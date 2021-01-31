(الأمة القومي) يدفع بمرشح منافس لـ(مفرح) وخلافات داخل الحزب

أجرى حزب الأمة القومي لقاءأً برئيس الوزراء عبد الله حمدوك بشأن منصب وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وقال مصدر إن رئيس الوزراء أكد لممثلي الحزب الأمين السياسي، محمد المهدي حسين، وإسماعيل كتر، بأن الوزارة من نصيب حزب الأمة وأن علاقة مفرح بالحزب ينبغي أن تناقش بين الحزب ومفرح.

وبحسب صحيفة المواكب، كان ممثلين للحزب قد التقوا بـ”مفرح” وطالبوه بضرورة الانصياع لمؤسسات الحزب إلا أنه رفض.

في وقت أعلن فيه تجمع القوى المدنية الذي دعم وزير الأوقاف نصر الدين مفرح، انسحابه من لجنة ترشيحات المجلس المركزي للحرية والتغيير الأمر الذي ترك مفرح في موقف حرج.

وأكدت مصادر داخل حزب الأمة القومي أن ترشيح حزي الأمة لمرشح منافس لمفرح أحدث اختلافات ورفض كبير داخل الحزب خاصة أبناء الجزيرة أبا، الذين عبروا عن رفضهم القاطع لاستبعاد نصر الدين مفرح من الوزارة خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه في فترته السابقة، مما تسبب في أن تتمسك به القوى الثورية ورئيس الوزراء في الحكومة الجديدة، كأبرز وزير باقٍ في منصبه في الحكومة المرتقب حلها خلال الساعات المقبلة.

وينافس مرشحي نداء السودان باثنين من المرشحين في منصب الشؤون الدينية وهم الدومة كوكو ومحمد الفاتح إلا أن نصر الدين مفرح الأكثر حظاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)