البرهان ينتقد تلكؤ “الشركاء” ويهدد بتكوين “حكومة طوارئ” برئاسة حمدوك

انتقد الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي ما أسماه تلكؤ “قوى الحرية والتغيير” و”الجبهة الثورية” في تقديم ترشيحاتها للحكومة الجديدة، مع حرج الأوضاع التي تمر بها البلاد.

وأكدت مصادر موثوقة أن البرهان بدأ غاضباً بشدة من حالة التنازع التي عطلت تكوين الحكومة، وذكر خلال الاجتماع الأخير لمجلس شركاء الفترة الانتقالية أنه لا يمتلك خياراً سوى الخروج إلى الشعب وإطلاعه بياناً على الفشل في التوافق على تشكيل الحكومة.

ولوّح باحتمال إقدامهم على تشكيل حكومة طوارئ برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، حال عدم التزام الشركاء بتكوين الحكومة بالسرعة اللازمة، مشيراً إلى أن أوضاع البلاد لا تحتمل المزيد من التلكؤ في تكوين الحكومة.

وتفيد المصادر بحسب صحيفة اليوم التالي، أن بعض قادة قوى الحرية والتغيير طلبوا من البرهان عدم الإقدام على تلك الخطوة، ووعدوه بالإسراع في إنجاز المهمة، وفق المصفوفة الزمنية التي اعتمدها مجلس الشركاء، والتي نصت على تكوين الحكومة في أو قبل الرابع من شهر فبراير، وتعيين الولاة في الحادي عشر منه، وتكوين المجلس التشريعي بحدود الخامس والعشرين من الشهر نفسه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)