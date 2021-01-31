العدل و المساواة : لا مانع من تسليم “البشير” للجنائية

شدد رئيس حركة العدل والمساواة، د. جبريل إبراهيم على استعجال خطوات تحقيق العدالة بتقديم المحتجزين كافة للمحاكم.

وقال إن أمر تسليم الرئيس المعزول عمر البشير، إلى الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور لا يجد اعتراضاً من قبل أطراف الحكومة الانتقالية، بيد أنه رأي أن البشير يواجه تهماً تجري محاكمته عليها داخلياً، وتابع عقب ذلك يمكن أن يسلم للجنائية.

وأشار جبريل خلال لقائه بالصحفيين بفندق بلازا بالخرطوم أمس السبت بحسب صحيفة السوداني الدولية، إلى استحالة إزالة الإسلاميين في السودان من الحياة السياسية، داعياً لعدم “محاكمة الأفكار”، وقطع إبراهيم بوحدة الجبهة الداخلية في مواجهة من وصفهم بـ”الطامحين”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)