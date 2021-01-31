زهير السراج يكتب: الحَلاق !

* اتهمت إثيوبيا، أمس السبت، مصر والسودان بتعطيل مفاوضات “سد النهضة”، وردت على التقارير التي تحدثت عن قرب اندلاع حرب على النيل.

* وقال وزير الري الإثيوبي ( سيلشي بكيلي)، في تصريحات لقناة (الجزيرة)، “إن “التنبؤ بشأن اندلاع حرب على مياه النيل خاطئ”، مؤكداً انها “عامل لتعزيز وتنمية دول حوض النيل”.

* وأضاف، “إنه عندما تم التوافق مع السودان على مقترحات خبراء الاتحاد الأفريقي انسحبت مصر، وعندما تم توافق مع مصر انسحب السودان”.

* وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت أن الاجتماع السداسي الذي عقد في 10 يناير الماضي لبحث أزمة سد النهضة أخفق في تحقيق أي تقدم، فيما قال السودان إنه “لا يمكن الاستمرار فيما وصفه بـ(الدائرة المفرغة) من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد”.

* كما حذرت الحكومة السودانية “من الملء الثاني لسد النهضة قبل التوصل لاتفاق مع مصر وإثيوبيا”. وأكدت أن “السودان لا يقبل بفرض سياسة الأمر الواقع وتهديد سلامة 20 مليون مواطن سوداني تعتمد حياتهم على النيل الأزرق”، مشددة على “موقف السودان المبدئي المتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ ويراعي مصالح الأطراف الثلاثة”.

* في نبأ اخر غير ذي صلة، قال بلة سليمان عضو لجنة الخدمات والتغيير بالقرية (4 أمري الجديدة)، “إن القوات المصرية ألقت القبض على 13 سودانيا من أمري والبركل بمثلث حلايب يوم الخميس الماضي”.

* وبحسب سليمان، فإن ” 7 من أبنائهم باتوا في قبضة الجيش المصري بمثلث حلايب، وهم (صديق بلة سليمان، الخير عوض الله سليمان، عبد الهادي الخير عوض بلة، علي نصر بلة، عثمان فرح، مجاهد عوض الله خلف الله، عبد الغفار الماحي سيد احمد)، ومعهم 6 آخرين من رفاقهم من منطقة البركل.”

* وناشد (سليمان) السلطات السودانية واجهزة الاعلام بمتابعة أمر المعتقلين حتي يتمكنوا من الوصول لأهلهم آمنين (إنتهى).

* بعيدا عن اعتقال مواطنين سودانيين في (حلايب) ومفاوضات سد النهضة والتصعيدات العسكرية على الحدود السودانية الاثيوبية .. أرسل لي احد الاصدقاء هذه القصة الطريفة في الواتساب قبل بضعة أيام، عن شيخ كان يخطب في مسجد بإحدى القرى المصرية فوصل الى حديث (حتى لو دخلوا جحر أرنب لدخلتموه.. أخرجه الطبراني)، فسأله واحد من الحاضرين: الطبراني أخرج الأرنب ؟!

قال له الشيخ : لا … أخرج الحديث.

سأله الثاني : من جُحر الأرنب ؟!

قال الشيخ : لا يا ابن الحلال ….. أخرجه … يعني رواه…

قال له : هو كان عطشان ؟!

رد : قصدي روي الحديث، يعني قاله نقلا عن أحد.

سأله الثالث : طيب و الأرنب، إيه اللي حصل له ؟!

قال الشيخ: الأرنب ده استعارة بس يا إخوانا!

سأله الرابع: يعني الأرنب مش بتاع الطبراني ؟!

رد الشيخ: لا يا أخي، الطبراني ما عندوش أرنب ..

سأله الخامس: طيب الطبراني استعار الأرنب من مين ؟

الشيخ إتعصب و قالُهم : إلهي ربنا ياخذني لو جيت اخطب فيكم تاني!

سأله السادس: ليه يا شيخ عايز تخطب، هو إنت مش متجوز ؟!

* فنزل الشيخ من على المنبر ورمى العِمة علي الارض، وخرج من المسجد وراح لأقرب حلاق، وحلق دقنه، وهجر القرية وراح قرية تانية بعيدة واشتغل في محل فول وطعمية ..

* بعد فترة مر عليه واحد من اهل القرية الاولى وقال له: تعرف لو تربي دقنك، حتبقى شبه واحد كان خطيب عندنا في المسجد زمان.

فسأله الشيخ بفضول : و كان اسمه إيه الخطيب ده ؟!

رد عليه : والله أنا مش فاكر اسمه، لكن أعرف إنه كان مربي عنده أرنب، ومسلفه للطبراني!

* ونتساءل بعيداً عن الطبري، “تُرى من الذي سيذهب لأقرب حلاق ويحلق ذقنه ويترك الخطابة في المساجد ويعمل بائعا للفول والطعمية .. نحن أم أثيوبيا؟”.

* وأرجو ألا يسألني أحد ماذا تفعل مصر !

صحيفة الجريدة