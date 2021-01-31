مسحلون إثيوبيون يختطفون مواطنين من داخل مدينة القلابات

اختطفت قوات إثيوبية مسلحة فجر أمس السبت، مواطنين اثنين من قرية القلابات الحدودية بولاية القضارف، وطالبوا بفدية مالية تُقدّر بنحو 6 ملايين جنيه لإطلاق سراحهما.

وقال المواطن محمد عبد الرحمن من القلابات، إنهم تفاجأوا صباح أمس، باختطاف محمد موسى محمد مستور وأحمد دفيعة من داخل مدينة القلابات في الخور الفاصل بينها ومدينة المتمة الإثيوبية، مبيناً أن المُختطفين فروا بهما وطالبوا بفدية تُقدّر بنحو 6 ملايين جنيه.

وكشف عبد الرحمن بحسب صحيفة الصيحة، عن تجمهر عدد كبير من تجمع أبناء حمر بالقلابات وأهل المختطفين، لافتاً لوجود استنفار كبير وسط أهالي القلابات للتجمع.

وقال عدد من المواطنين، إن وفداً كبيراً من سكان المنطقة توجّهوا صوب مدينة القضارف حاضرة الملاية لمقابلة الوالي وسلطات أمن الولاية للتدخل وحسم الاعتداءات الإثيوبية، مهددين في ذات الوقت بإغلاق معبر القلابات الرابط بين السودان وإثيوبيا حال عدم استجابة الحكومة لهم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)