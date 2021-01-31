استجواب البشير في أحداث (مجزرة العيلفون)

علمت مصادر مطلعة أن لجنة التحقيق في أحداث مجزرة معسكر العيلفون 1988 شرقي العاصمة الخرطوم، استجوبت الرئيس المخلوع “عمر حسن أحمد البشير” في أحداث “العيلفون” بصفته القائد العام لقوات الشعب المسلحة في ذلك الوقت، وتم استجوابه في حيثيات تحت طائلة المواد (21/130/89أ/139) من القانون الجنائي السوداني 1991م.

وتشير متابعة المصادر إلى أن رئيس اللجنة والمحقق رئيس نيابة الثراء الحرام والمشبوه مولانا محمود سيد أحمد قد أوصى بفصل الاتهام في مواجهة اثنين من الهاربين خارج البلد، وتتم ملاحقتهم عبر الانتربول، وهما من المتهمين الأساسيين في قضية “العيلفون”.

وأعلنت السلطات بحسب صحيفة السوداني الدولية، في وقت سابق من العام الماضي، العثور على مقبرة جماعية دفن فيها نحو 100 شاب من مجنيد الخدمة الوطنية (الإلزامية)، قتلوا أثناء محاولة الهرب من معسكر للتدريب بمنطقة العيلفون، على أمل حضور عيد الأضحى مع ذويهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)