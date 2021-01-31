حملات شرطية مكثفة لضبط المجرمين وإزالة العشوائيات بمدينة بحري

قال والي ولاية الخرطوم أيمن خالد نمر ، إن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً كبيراً لتوفير أمن المواطن وتوفير سبل عيشه الكريم .

وتعهد نمر بتعزيز قدرات الشرطة من خلال توفير المتحركات والاجهزة وتحسين بيئة العمل الشرطي.

وأكد لدى مخاطبته بمدينة بحري امس ، حملة البرق الخاطف (19) التي تنفذها قوات الشرطة أن الشرطة كمؤسسة نظامية ومدنية لها دور أساسي في التحول نحو الدولة المدنية وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان كما أنها تمثل ركيزة أساسية في بناء دولة الحقوق والمواطنة.

واسفرت الحملة التي شنتها الشرطة بمدينة بحري امس عن إزالة 1500 راكوبة عشوائية وعدد 120 مبنى ثابت وضبط 40 موترا بدون لوحات وإزالة تظليل 66 عربة وتسجيل 26 مخالفة مرورية والقبض على 9 متهمين .

من جانبه أكد مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة ياسر الكتابي بحسب صحيفة السوداني، الانجازات التي حققتها هذه الحملات في الحد من الجريمة والقبض على معتادي الاجرام وضبط العربات المخالفة ومحاربة السكن العشوائي .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)