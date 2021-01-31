تطورات خطيرة في إثيوبيا وإريتريا.. بوادر تمرد بالجيش الإثيوبي

كشفت مصادر متطابقة عن تفاصيل جديدة حول النزاع و”أعمال العنف البغيضة” داخل مخيمات اللاجئين في إقليم تيغراي بشرق إثيوبيا، وقالت إنها تعتقد أن القوات الإريترية دخلت منطقة التيغراي الإثيوبية بعد هجوم كبير شنته أديس أبابا، وحثتها على الانسحاب بسبب تحالف جديد بين أسياس أفورقي و(دمقي مكنن) الأمهري، نائب رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد على خلفية أن الأمهرا والخماسين بأسمرا هما أصحاب الحق في إثيوبيا وإريتريا.

وفي غضون ذلك أشارت المصادر بحسب صحيفة السوداني الدولية، إلى سفر آبي أحمد قبل أيام للعلاج في ألمانيا بسبب مرض مفاجئ يرجح أنه “تسمم” في ظل اضطراب الأوضاع هنالك.

وأشارت ذات المصادر إلى بوادر خلاف بينه وبين أسياس أفورقي حول الوضع في إثيوبيا، في ظل تمرد لعناصر في الجيش الإثيوبي ورفضها ضرب التيغراي رغم ضرب الطيران الإثيوبي لمنطقة (عدي قرات)، ونوهت إلى معلومات عن رفض أمريكي لاستمرار الحرب في إثيوبيا وطلب لأسياس أفورقي بسحب قواته، في ظل اتجاه أوروبي لإجراء تحقيق حول جرائم الحرب في إثيوبيا.

وتشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا توتراً لافتاً بعد أن أعاد الجيش السوداني في نوفمبر الماضي انتشاره وتمركزه في مناطق الفشقة على الحدود الشرقية لأول مرة منذ 1995، وقال لاحقاً أنه استرد هذه المساحات من قوات إثيوبية، هذا ما يؤكده إقرار بريطانيا بتقسم الحدود بين السودان وإثيوبيا عام 1902م.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)