ساطع الحاج : قرار عودتي للحزب الناصري تاريخي وشجاع

وصف القيادي بالحرية والتغيير والامين السياسي للحزب الوحدودي الناصري ساطع الحاج قرار الغاء تجميد نشاطه بالحزب الناصري بالتاريخي والشجاع. وقطع ساطع في تصريح أن قرار أيقافه في السابق كان باطلا قانونيا وسياسيا وأشار الي انه قد تقدم بطعن وتمت مناقشته وأكتشفوا ان القرار سابقا لم يكن صحيح بعد العوده للنظام الاساسي للوائح الحزب وأكد بحسب صحيفة الجريدة، أن المؤسسيه هي من حسمت الامر وأضاف تم اخطاري بالقرار وسازاول مهامي كامين سياسي فورا وأعتبر انه تصحيح لخطأ سابق الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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