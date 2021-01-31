اتهامات باستغلال مصابي ثورة ديسمبر تلاحق منظمة أسود النضال

اتهمت إحدى مصابات ثورة ديسمبر فاطمة آدم إسماعيل منظمة أسود النضال باستغلال المصابين لتحقيق أهدافها المتمثلة في جمع الأموال ومقابلة الوزراء ورجال الأعمال، وقالت فاطمة: إن تلك المنظمة مارست الخداع حيث دعتنا لاجتماع الا انها قامت بتكوين جمعية عمومية من الأشخاص المصابين.

ومن جهته قطع المصاب متوكل عثمان عيسى بعدم صحة ادعاء ات منظمة أسود النضال بأنها تقدم العلاج له، وقال دعتنا المنظمة للمشاركة في برنامج ترفيهي ضمن فعاليات معرض الخرطوم الدولي بأرض المعارض الا أننا تفاجأنا بتقديمها لاوراق لزوار جناحها تدعوهم فيها للتبرع لعلاجنا كمصابي ثورة ديسمبر دون ان تستأذننا في ذلك.

وأكد أن الجهة التي تقدم له العلاج منظمة جرحى ومصابي ثورة ديسمبر.

من جهته اتهم سكرتير المكتب المالي لمنظمة جرحى ومصابي ثورة ديسمبر أمين طالب حسين منظمة أسود النضال بادعائها تقديم المساعدات للمصابين في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام وحل مشاكلهم، وأكد بحسب صحيفة الجريدة، أن منظمة مصابي وجرحى ثورة ديسمبر هي من تقوم بعلاج وترحيل المصابين من السكن إلى المستشفيات وبالعكس، فضلاً عن أن منظمة اسود النضال تزيد الأعباء عليهم في المنظمة وزاد: لم تقدم شيئاً آخر وانما تقدم أحلام لا تملكها للمصابين.، ونوه الى أن المكتب التنفيذي لمنظمة أسود النضال يتلقى العلاج باسم منظمة مصابي ثورة ديسمبر.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)