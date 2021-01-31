أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموافق 31 يناير 2021م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية

صحيفة السوداني :

وزيرة المالية تصل المنامة لبحث الفرص الاستثمارية مع البحرين

حميدتي يشكر قيادة قطر على مواقفها الداعمة للسودان في كافة المجالات

الدقير: اعتذار سونا عن استضافة الشيوعي لا يليق بالثورة

قيادي بـ(التغيير) :الاحتجاجات جرس إنذار للحكومة

صحيفة النيل الدولية:

بعد اختطاف مليشيات إثيوبية لـ 3 تجار .. نشر تعزيزات عسكرية في الحدود الشرقية

تسجيل 49 حالة إصابة جديدة و3 حالات وفاة بكورونا بالبلاد

ضبط (500) جوال من الرمال البيضاء مهربة إلى ولاية الخرطوم

شركة المواصلات:خروج نصف الباصات من الخدمة بسبب شح الوقود

تسييرية نقابة المحامين تستعرض الفساد الاداري والمالي لنقابة العهد البائد

صحيفة أخبار اليوم:

الشيوعي يطالب الحكومة بالإستقالة ويقول: مركزي الحرية لم يعد يمثل الثورة

شركة المواصلات: خروج نصف الباصات من الخدمة بسبب شح الوقود

حميدتي يبحث بالدوحة مسار العلاقات السودانية القطرية

جبريل إبراهيم : تأخير إعلان الحكومة وضع غير صحيح ولا يساعدنا على العمل والإنجاز

السودان ينشر تعزيزات عسكرية في الحدود الشرقية

صحيفة القوات المسلحة :

رئيس مجلس السيادة يتسلم رسالة خطية من الرئيس النيجيري

دقلو يبحث في الدوحة العلاقات الثنائية ومسالة الحدود مع أثيوبيا

رئيس هيئة الأركان يتفقد الحدود الشرقية ويطمئن على الاوضاع الأمنية

ازمة تواجه بدء العام الدراسى بولاية الخرطوم

صحيفة الوطن:

تعزيزات عسكرية على الحدود بعد اختطاف مليشيات اثيوبية تجار سودانيين.

الحرية والتغيير تكشف أسباب تأخير تسليم ترشيحاتها لحمدوك.

حميدتي يسجل زيارة مفاجئة لقطر.

وزارة الطاقة تضخ كميات من وقود الزراعة والجازولين والبنزين وغاز المخابز.

الحزب الشيوعي يهاجم الحكومة وسونا يتهمها بالتعدي على الحريات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)