الصحة الاتحادية : تسجيل (40) حالة اصابة و( 3) وفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل ( ٤٠ حالة ) اصابة بفيروس كورونا المستجد فيما بلغت حالات التعافي ( ٥٤ حالة) وعدد الوفيات (3) حالات وذلك وفق التقرير الوبائي ليوم الجمعة الموافق ٢٩ يناير ٢٠٢١م . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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