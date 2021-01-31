المنتخب الوطني الأول يفوز على  نظيره الأولمبي

شهد ملعب نادي الخرطوم الوطني بنادي الأسرة ، مساء السبت ، فعاليات المباراة التحضيرية للمنتخب الوطني الأول في مواجهة منتخب 23 سنة المدعم بعدد من لاعبي تحت 21 سنة الذين شاركوا مع اندية الدوري الممتاز.

وانتهى الشوط الأول وفق ( سونا)؛ بفوز الأولمبي بهدفين مقابل هدف؛ حيث تقدم طبنجة بالهدف الأول، قبل ان يعزز الجزولي نوح التقدم، وقلص محمد عبدالرحمن الفارق لمصلحة المنتخب الأول،

وفي الشوط الثاني عدّل مصطفى كرشوم النتيجة للمنتخب الأول، واحرز أحمد سعيد ود أبوك الهدف الثالث الذي انهى المباراة لمصلحة المنتخب الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

عقب نهاية المباراة تم فض معسكري المنتخب الأول ، والأولمبي، بعد التجمع الذي تم خلال الأيام الماضية في اطار التجهيزات الخاصة للمنتخب الأول لمواجهتي ساوتومي وجنوب افريقيا، ، وتشجيع تجربة إشراك لاعبي المراحل السنية، وبدء الترتيب لخلق كلياتها من جهة أخرى ..

أدار مباراة المنتخبين الأول والاولمبي طاقم تحكيم نسوي بقيادة عرفة الشايب في الوسط، هنادي محمد علي حكم مساعد اول، وريماز عثمان حكم مساعد ثاني

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)