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صحة الجزيرة تعلن تسجيل (9) إصابات جديدة بكورونا

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Waddah 0 تبليغ

أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة في تقريرها الوبائي اليومي لجائحة الموجة الثانية عن تسجيل 9 إصابات موجبة جديدة بكورونا وتعافي 10 حالات ووفاة 3 حالات  أمس الجمعة 29 يناير .

وأوضح التقرير التراكمي لجائحة كورونا  الموجة الثانية للفترة من 22 أكتوبر 2020م حتى 29 يناير 2021م  وفق ( سونا) عن تسجيل 1949 حالة إشتباه إصابة بفايروس كورونا منها 881 حالة موجبة و184 وفاة وتعافي 577 حالة و94 حالة موجبة في الحجر المنزلي و26 مريض داخل غرف العزل   .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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