أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة في تقريرها الوبائي اليومي لجائحة كورونا الموجة الثانية عن تسجيل 9 إصابات موجبة جديدة بكورونا وتعافي 10 حالات ووفاة 3 حالات أمس الجمعة 29 يناير . وأوضح التقرير التراكمي لجائحة كورونا الموجة الثانية للفترة من 22 أكتوبر 2020م حتى 29 يناير 2021م وفق ( سونا) عن تسجيل 1949 حالة إشتباه إصابة بفايروس كورونا منها 881 حالة موجبة و184 وفاة وتعافي 577 حالة و94 حالة موجبة في الحجر المنزلي و26 مريض داخل غرف العزل . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر صحة الجزيرة تعلن تسجيل (9) إصابات جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.