وزارة المالية تبحث الفرص الاستثمارية مع البحرين

توجهت د.هبة محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة السبت إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية تستغرق يومين ، تجري خلالها لقاءات مع المسؤولين لبحث سبل التعاون بين وزارتي المالية بالبلدين، وبحث الفرص الاستثمارية المتبادلة بينهما إلى جانب متابعة الملفات المتعلقة بريادة الأعمال وتوظيف الشباب مع المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) والمؤسسات الاخرى ذات الصلة.

واستهلت الوزيرة وفق ( سونا) زيارتها بلقاء السفير ابراهيم محمد الحسن للحديث عن سير العلاقات الثنائية ، إلى جانب زيارة موقع المبنى الجديد للبعثة السودانية بمملكة البحرين والاطلاع على سير عملية البناء ، والذي يسهم في ترشيد الانفاق العام للدولة ، وذلك عبر توفير دفع تكاليف الايجار السنوي ، وتخصيص مساحات اوسع لخدمة المواطن السوداني وإقامة الفعاليات المختلفة.

الجدير بالذكر أن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو (UNIDO) وعدد من الجهات ذات الصلة على وضع استراتيجية قومية وقانون للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) ، إضافة إلى انشاء وحدة لريادة الأعمال بالهيئة العامة للإستثمار وتنمية القطاع الخاص وإنشاء صندوق لتمويل الشباب وذلك من خلال هذه الوحدة التي تم تكوينها مؤخراً لتكون المظلة لكل مشاريع ورواد الاعمال في السودان ، وذلك للمساهمة في توفير فرص للشباب تحقيقاً لخطة الوزارة التي تهدف الى توفير حوالي 250.000 وظيفة للشباب خلال الفترة الإنتقالية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)