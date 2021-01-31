الصحة الاتحادية: نعمل على إصلاح النظام الصحي

أكد وزير الصحة الاتحادية المكلف دكتور اسامة احمد عبدالرحيم خلال الاجتماع التخطيطي الأول للعام 2021م وملتقى المدراء العامين الأول السبت بفندق القراند هوليدي فيلا أهمية العمل على تنفيذ الخطة الواحدة للصحة للعام 2021م وعرض تداعيات جائحة كورونا .

واشار إلى ضرورة استعراض خطة الاستجابة الوطنية للوباء بما في ذلك ضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية الأساسية والاتفاق على أولويات تقوية قدرات النظام الصحي وزيادة مرونته للاستجابة للطوارئ الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة.

وشدد الوزير بحسب ( سونا) على الأولويات والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتقوية نظم المعلومات الصحية لضمان التخطيط المبني على الأدلة واتخاذ القرارات وفقاً للأدلة والبراهين مما يؤدي إلى تقوية النظام الصحي اللامركزي .

من جانبه أعلن ممثل شركاء الصحة د. نعمة سعيد مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالسودان، التزام المنظمات بالدعم المالي والتقني للنهوض بالقطاع الصحي في السودان.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)