تعرف على أقوى الجيوش في العالم بعام 2021م وماهو ترتيب السودان؟

حافظ الجيش الأمريكي على مركز الصدارة في التصنيف العالمي لأقوى وأعتى وأحدث الجيوش عام 2021، كما حافظ نظيره الروسي على المرتبة الثانية، تلاه الصيني، وذلك في التصنيف السنوي الذي تقوم به “غلوبال فيرباور”.

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عربيا، احتلت مصر المركز الثالث عشر عالميا، والسعودية المركز السابع عشر، وحل الجيش الجزائري في المرتبة 27، والإماراتي 36، والمغرب 53، والليبي 70، والتونسي 73، والسوداني 77، والقطري 82، والموريتاني 126.

ودرست “غلوبال فايرباور” وفق مونت كارلو الدولية 139 جيشا حديثا حول العالم، وتضمنت نتائجها معطيات تتعلق بالقوة العسكرية البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى المعدات والتمويل والجغرافيا السياسية للجيوش، مستخدمة في ذلك أكثر من 50 عاملا لتحديد التحسن أو التراجع أو الاستقرار في هذه الجيوش سنويا.

وفي ما يلي الترتيب العالمي الجديد لـ “غلوبال فايرباور” لعام 2021 :

1- الولايات المتحدة

2- روسيا

3- الصين

4 – الهند

5- اليابان

6 – كوريا الجنوبية

7- فرنسا

8 – المملكة المتحدة

9- البرازيل

10- باكستان

11- تركيا

12- ايطاليا

13- مصر

14- إيران

15- المانيا

16- إندونيسيا

17- السعودية

18- اسبانيا

19- استراليا

20- اسرائيل

21- كندا

22- تايوان

23- بولندا

24- فيتنام

25- أوكرانيا

26- تايلاند

27- الجزائر

28- كوريا الشمالية

29- اليونان

30- سويسرا

31- السويد

32- جنوب افريقيا

33- النرويج

34 – التشيك

35- نيجيريا

36- الإمارات

37- هولندا

38- ميانمار

39- كولومبيا

40- سنغافورة

41- رومانيا

42- الأرجنتين

43- فنزويلا

44- ماليزيا

45- بنجلاديش

46- المكسيك

47- بيرو

48- الفلبين

49- تشيلي

50- بيلاروسيا

51- أوزبكستان

52- البرتغال

53- المغرب

54- الدنمارك

55- المجر

56- فنلندا

57- العراق

58- سلوفاكيا

59- النمسا

60- إثيوبيا

61- صربيا

62- كازاخستان

63- كرواتيا

64- أذربيجان

65- سوريا

66- أنغولا

67- بلغاريا

68- بلجيكا

69- الاكوادور

70- ليبيا

71- الكويت

72- عمان

73- تونس

74- الأردن

75- أفغانستان

76- كوبا

77- السودان

78- اليمن

79- سريلانكا

80- بوليفيا

81- الكونغو

82- قطر

83- كينيا

84- نيوزيلندا

85- ليتوانيا

86- تركمانستان

87- زامبيا

88- سلوفينيا

89- أوغندا

90- تشاد

91- زيمبابوي

92- جورجيا

93- قيرغيزستان

94- كمبوديا

95- غواتيمالا

96- غانا

97- لاتفيا

98- أيرلندا

99- طاجيكستان

100- أرمينيا

101- منغوليا

102- أوروغواي

103- البحرين

104- النيجر

105- مالي

106- بوتسوانا

107- مولدوفا

108- الكاميرون

109- إستونيا

110- جنوب السودان

111- باراغواي

112- تنزانيا

113- ألبانيا

114- هندوراس

115- ساحل العاج

116- لبنان

117- موزمبيق

118- لاوس

119- نيبال

120- نيكاراغوا

121- البوسنة والهرسك

122- الدومينيكان

123- الجبل الأسود

124- جمهورية الكونغو

125- مدغشقر

126- موريتانيا

127- ناميبيا

128- السلفادور

129- بوركينا فاسو

130- بنما

131- أفريقيا الوسطى

132- الجابون

133- مقدونيا الشمالية

134- إريتريا

135- سورينام

136- سيراليون

137- الصومال

138- ليبيريا

139- بوتان

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)