شركة المواصلات : خروج نصف الباصات من الخدمة

أعلنت شركة المواصلات العامة بولاية الخرطوم خروج نصف الباصات الجاهزة للعمل من الخدمة بسبب شح الوقود وقطع الغيار، مشيرة إلى تخفيض الكمية المقرره للشركة بما يعادل النصف تقريبا مع عدم إنتظام الإمداد اليومى للوقود.

وأوضحت في بيان لها ممهور باسم محمد ضياء الدين المدير العام للشركة السبت وصول إهلاك الباصات لمستوى متقدم، وعدم تجديد الأسطول العامل بالولاية، وعزت ذلك إلى زيادة تكلفة الصيانة والتشغيل للزيادات المهولة فى أسعار (قطع الغيار والزيوت وغيرها)، وكشفت عن تجنيب الشركة ٩٠% من دخلها لأغراض الصيانة والتشغيل للحفاظ على ٢٠٠ بص لأغراض الخدمة اليومية.

وأكدت الشركة إنحسار الدعم الحكومي، على الرغم من أنها خدمية وتنقل المواطنين في الخطوط الطويلة حتى أطراف الولاية، بأقل من تكلفة التشغيل الحقيقية، مشيرة إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها في ظل ظروف بالغة التعقيد.

ولفت البيان وفق ( سونا ) الى الزيادة الكبيرة في سعر الجازولين حتى المدعوم منه للمواصلات.، ودعت الإدارة العامة للإمدادات وتجارة البترول، أن تضع ضمن أولويتها توفير الوقود المدعوم للشركة بإعتبارها الجهة (الحكومية) الخدمية الوحيدة العاملة فى قطاع المواصلات بالولاية، مشيرة أن إدارة الشركة والعاملين فيها، ظلوا يبذلون جهودا كبيرة، بدعم وإسناد من السيد الوالى أيمن نمر لمعالجة هذه الأزمة،

إلا أن ذلك لم يكلل بالنجاح، طارحة عدداً من التساؤلات حول ذلك، داعية إلى إيجاد صيغة مستقرة للإمداد وإنتظامه.، وأشارت إلى خروج كامل باصات الشركة العاملة فى الشهر الماضى لثلاثة أسابيع متواصلة، وأكدت تطلعها لمعالجة عاجلة لهذه التداعيات التى ستؤثر حتماً على تفاقم أزمة المواصلات مع عودة الطلاب للمدارس والجامعات، مشيرة إلى خطة تشغيل جديدة للشركة تضع فى الإعتبارمساهمتها فى ترحيل الطلاب.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)