وزارة الصحة الاتحادية: نعمل على اصلاح النظام الصحي

أكدت وزارة الصحة الاتحادية، اهمية الاتفاق على أولويات القطاع الصحي ضمن مفهوم الخطة الواحدة للصحة للعام 2021م .

وأكد وزير الصحة الاتحادية المكلف دكتور اسامة احمد عبدالرحيم خلال الاجتماع التخطيطي الأول للعام 2021م وملتقى المدراء العامين الأول اليوم بفندق القراند هوليدي فيلا بحضور ممثل شركاء الصحة د. نعمة سعيد، وممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية د. محمد حسن عبدالقادر ، أهمية العمل على تنفيذ الخطة الواحدة للصحة للعام 2021م وعرض تداعيات جائحة كورونا .

واشار إلى ضرورة استعراض خطة الاستجابة الوطنية للوباء بما في ذلك ضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية الأساسية والاتفاق على أولويات تقوية قدرات النظام الصحي وزيادة مرونته للاستجابة للطوارئ الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة.

وشدد الوزير، على الأولويات والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتقوية نظم المعلومات الصحية لضمان التخطيط المبني على الأدلة واتخاذ القرارات وفقاً للأدلة والبراهين مما يؤدي إلى تقوية النظام الصحي اللامركزي .

ودعا دكتور اسامة ،إلى العمل الجاد وتعزيز قدرات النظام الصحي لتحقيق أهداف الفترة الانتقالية والعدالة في الصحة من خلال مخاطبة المحددات الاجتماعية للصحة ،شاكرا شركاء الصحة لدعمهم المتواصل لكل البرامج

من جانبه أعلن ممثل شركاء الصحة د. نعمة سعيد مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالسودان، التزام المنظمات بالدعم المالي والتقني للنهوض بالقطاع الصحي في السودان.

كما التزم ممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية د.محمد حسن عبدالقادر ، بالوقوف مع وزارة الصحة الاتحادية واستعدادهم لتقديم الإعاشة لمراكز العزل داعياً إلى التركيز والاهتمام بالرعاية الصحية الأساسية وصحة الأم و الطفل لتقليل نسبة الوفيات .

وبحسب سونا ، كشف مدير الإدارة العامة للتخطيط والسياسات بالصحة الاتحادية د. حسن مصطفى، من خلال عرض الأجندة السياسية الصحية والموجهات الاستراتيجية وأولويات خطة القطاع الصحي للعام 2021م ،أن الخطة ترتكز على أهمية تنفيذ المشاريع والأنشطة وآليات المتابعة والتقييم ،موضحاً أهمية التمرحل الزمني للوصول للخطة الواحدة الشاملة وتحقيق العدالة في الصحة منوها إلى أن 50% من متطلبات الشعب السوداني تتمثل في الصحة.

وقالت ممثل المدراء العامين بالولايات المدير العام بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الابيض د. سارة فتح الرحمن أنه بتضافر الجهود وتوطين العلاج بالولايات والإهتمام بالكوادر الطبية والصحية وتهيئة بيئة العمل تحل المعوقات في القطاع الصحي وتعافيه خاصة للصعوبات التي واجهت القطاع بجائحة كورونا والتي أسهمت في إيقاف الكثير من المشاريع .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)