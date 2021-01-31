رئيس مجلس السيادة يتسلم رسالة خطية من الرئيس النيجيرى

تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بمكتبه اليوم، رسالة خطية من الرئيس النيجيري محمدو بخاري، سلمها له مبعوثه الخاص السيد أحمد الرفاعي، وتتعلق رسالة الرئيس النيجيري بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين. وبحسب سونا ، أشاد الرئيس محمدو بخاري في رسالته بالإنجازات والنجاحات التي حققتها حكومة الفترة الإنتقالية، وفي مقدمتها توقيع إتفاقية جوبا لسلام السودان ورفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وما تحقق من إنفتاح على المجتمع الدولي. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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