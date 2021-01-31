حميدتي يطلع وزير الخارجية القطري على تطورات الأوضاع في السودان

التقى النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق اول محمد حمدان دقلو بالعاصمة القطرية الدوحة السبت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني ، بحضور وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق اول جمال عبد المجيد. وتطرق اللقاء إلي العلاقات الإستراتيجية بين السودان ودولة قطر، وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بينهما وأعرب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة عن شكره وتقديره للقيادة القطرية علي مواقفها الداعمة للسودان في كافة المجالات لا سيما جهودها لتحقيق السلام في دارفور. وقال وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين بحسب اعلام المجلس إن اللقاء تطرق الى مجمل القضايا والموضوعات المشتركة بين الدولتين ، بجانب الأوضاع في السودان انطلاقا من التغيير الذي حدث بعد ثورة ديسمبر المجيدة ونوه قمر الدين الى ان اللقاء تناول أيضاً التطورات المتعلقة بمسألة الحدود مع اثيوبيا فضلاً عن موضوع سد للنهضة وموقف السودان تجاه القضيتين. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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