تسييرية نقابة المحامين تستعرض الفساد الاداري والمالي لنقابة العهد البائد

استعرض الاستاذ صالح سعيد أمين أمانة الولايات بلجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين صور الفساد المالي والاداري والقانوني والأخلاقي وغيرها من صور الفساد التي مارستها النقابة السابقة في العهد البائد.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين بالمركز الاعلامي للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو اليوم، إن النقابة أهدرت مال المحامين في العهد البائد تحت مسمى مساعدة المجاهدين بالدفاع الشعبي، بجانب اقامة التكتلات الاقليمية والدولية لتحسين صورة النظام البائد وحماية الرئيس المخلوع بجانب ممارسات أخرى أدت لاهدار أموال المحامين.

وأضاف أن النقابة السابقة منذ بداية 1990م وحتى 2017 كانت سنداً لجهاز الأمن ولعبت دور المخابرات وتكميم الافواه .

من جانبه أكد الاستاذ سيف الدين التويم أمين شئون المهنة بلجنة تسيير المحامين السودانيين اهمية حصانة المحامين، وعدم طرد المحامي من المحكمة وارساء مبدأ احترام مهنة المحاماة بعدم القبض على المحامي او التحري معه الا بواسطة مجلس نقابة المحامين ، مشيرا الى الخطابات التى تم ارسالها للسلطة القضائية والنائب العام ووزير الداخلية بعدم طرد أي محامي من المحكمة .

وفي ذات الصدد أكد الاستاذ علي قيلوب نقيب المحامين رئيس لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين أن لجنة تسيير نقابة المحامين استعرضت محاور الفساد بكل صوره بجانب انتهاكات حقوق المحامين من اعتقالات واستدعاءات لدى الشرطة بايعاز واضح من نقابة المحامين السابقة .

وبحسب سونا ، اضح قيلوب في تصريح صحفي أن اللجنة استعرضت أيضاً التجاوزات المالية والانتهاكات من قبل النقابة السابقة، مشيرا الى ان النقابة كانت جزءا اصيلا من النظام السابق كما تؤكد كل المستندات والوثائق التى لدى لجنة التسيير .

وقال إن الممارسات التى كانت تقوم بها النقابة السابقة لا يمكن تصورها من نقابة تعنى بحقوق وواجبات نحو عضويتها ونحو الوطن ، بحيث تكون ممارسات لصالح الحزب الحاكم وكأنها ادارة من ادارات الدولة .

واكد قيلوب تمليك كل وسائل الاعلام والصحافة والشعب السوداني والمحامين ممارسات النقابة السابقة .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)