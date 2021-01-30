تجمع شباب فلاته بالخرطوم تطالب بالتحقيق فى مجزره منطقتها

طالب تجمع شباب فلاته بالخرطوم بضرورة اجراء تحقيق مع مرتكبى المجزرة التى ارتكبت بحق الفلاتة في منطقة تلسي سعدون بولاية جنوب دارفور مؤخرا

واكد الاستاذ ابرهيم حامد جمعة ان منطقة الفلاتة بولاية جنوب دارفور ظلت تتعرض للانتهاكات المستمرة و المتكررة من بعض القبائل المجاورة مستهدفة ثرواتهم الحيوانية خاصة في منطقة سعدون مطابا الجهات المحختصه بالمنطقه بحمايه المدنيين والحفاظ على ممتلكاتهم

ووبحسب سونا ،نادوا بتكثيف وجود القوات النظامية من القوات المسلحة او الشرطة مؤكد حرص الفلاتة على الالتزام و التمسك بكل الاتفاقيات المبرمة مع القبائل المجاورة لهم مضيفا انهم مع السلام العادل الذي يخاطب جذور المشكة في المنطقة

من جانبها طالبت الدكتورة اميرة عبد الرحيم محمد الحكومة بضرورة حماية انسان المنطقة داعية الى نبذ العنصرية والجهوية و الصراعات التي لم يجنى منها الا الخراب مشيرة الى اهمية الاحتكام الى صوت العقل

واوضح الاستاذ محمد صالح بان لديهم مستندات و وثائق يمكن مدها للجهات المختصه للمساعده فى كشف المتورطين

الخرطوم(أخبار الخليج 365)