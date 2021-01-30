إثر طعنة (بمدية) من معتوه إستشهاد رقيب بشرطة المرور السريع

استشهد الرقيب بشرطة المرور السريع بمدينة ربك حاضرة ولاية النيل الأبيض الصادق عبد القوي إثر طعنة (بمدية) من معتوه أثناء أدائه لمهامه

وأفاد المقدم شرطة ياسر ياسين الشيخ مدير شرطة المرور السريع بولاية النيل وفق المكتب الصحفي للشرطة أن خلفية الحادث تعود الي مباشرة الشهيد الرقيب شرطة الصادق عبد القوي مهامه مع زملائه ووصل إليهم بلاغ بأن أحد الأشخاص يقوم بحصب المارة بالحجارة ويسبب الذعر وعرقلة حركة السير فتحركت دورية الشرطة لموقع الحدث واثناء التعامل مع المتهم قاوم أفراد الدورية وباغت الشهيد بطعنة بمدية كان يحملها تمكنت القوة من السيطرة عليه واسعاف الشهيد إلي مستشفي ربك إلي أن روحه قد فاضت عند وصوله المستشفي تم اتخاذ إجراءات بلاغ بالقسم الأوسط بمدينة ربك في مواجهة المتهم

ورئاسة قوات الشرطة إذ تحتسبه شهيدا للواجب تسال المولي أن يتقبله في اعلي الجنان توكد عزمها وتصميهما علي القيام بكافة المهام والواجبات القانونية والدستورية في حفظ الأمن والاستقرار بربوع البلاد