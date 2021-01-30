تعاون مشترك بين أصحاب العمل ووكالة التنمية والتعاون الإيطالية

أكد الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني إن مرحلة ما بعد ثورة ديسمبر المجيدة والجهود التي بذلت لإزالة تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب ورفع العقوبات الإقتصادية الأمريكية عملت على تهيئة الظروف المواتية داخليا وخارجيا للإندماج فى منظومة الإقتصاد العالمي

وإعادة علاقات التعاون المشترك مع كيانات وتنظيمات أصحاب الأعمال ومنظمات ومؤسسات التمويل الدولية ووكالات ومؤسسات التنمية مع القطاع الخاص الوطني بما يسهم فى تنميته وتمكينه من أداء دوره لدعم الإقتصاد الوطني .

وأوضح رئيس لجنة تسيير الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني المهندس هاشم صلاح حسن مطر فى تصريح بحسب سونا ، عقب لقائه بمكتبه فرانشو باجيتي مدير مكتب الوكالة الايطالية للتنمية والتعاون بالقاهرة بحضور بيرناديتا غرافيل الملحق التجاري والثقافي بالسفارة الايطالية بالخرطوم إن اللقاء بحث سبل وآليات التعاون المشترك بين الاتحاد ممثلا للقطاع الخاص الوطني

والوكالة خاصة فى مجالات المشروعات التنموية والبنيات التحتية وتنمية القدرات. كما أشار مطر الى أن اللقاء تطرق الى دور القطاع الخاص فى مجالات التنمية ودور الوكالة فى عدد من الدول وضرورة إعادة تنشيط العلاقات الإقتصادية والتجارية التاريخية بين السودان وإيطاليا عبر تنشيط وتفعيل دور القطاع الخاص بالبلدين

بالاستفادة من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مجالات البنية التحتية والمشروعات الإستراتيجية بالسودان كالكهرباء والطرق والطاقة الشمسية والمياه والتكنولوجيا والزراعة وغيرها من المجالات.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)