عاجل.. النائب الأول لرئيس مجلس السيادة يتوجه لقطر

الخرطوم - احمد عبدربة - السبت 30 يناير 2021

توجه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول محمد حمدان دقلو ، اليوم الي قطر ، في زيارة رسمية ، يرافقه خلالها وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق اول جمال عبدالمجيد.



وتاتي زيارة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو والوفد المرافق له الى قطر لبحث مسار العلاقات الثنائية الى جانب القضايا والموضوعات المشتركة على الصعيدين الاقليمي والدولي ودفع مجالات التعاون المشترك لافاق ارحب بما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين.

وكان في وداعه بمطار الخرطوم الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف الامين العام للمجلس السيادي والقائم بأعمال السفارة بالخرطوم السيد عبد الله بن محمد السبيعي وعدد من للمسؤولين بالدولة.