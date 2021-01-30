العثور على قطعة أثرية نادرة بالجزيرة أبا

قالت مديرة متحف الإمام المهدي بالجزيرة أبا إنعام عبد الرسول أحمد آدم إنها عثرت على قطعة أثرية نادرة فى منطقة حجر عسلاية شرق النيل الأبيض .

وقالت إن القطعة كانت على شكل مطبخ فخاري يرجع تاريخه لمئات السنين ، وقالت إنه اتضح بعد الفصح أن القطعة تتبع للمملكة السنارية وأضافت بأنها قد عثرت أيضا على جمجمة قديمة بها عقد ناصع البياض يرحع تاريخه أيضاً إلى مئات السنين .

بحسي صحيفة السوداني ، قالت ‘نها قامت بإجراء تسليم القطعتين الأثريتين لإدراة السياحة والآثار بولاية النيل الأبيض ، ومن أن اتسلمت القطعتين أفادت بأن تلك المنطقة الواقعة شرق النيل الأبيض وأمام حجر عسلاية تعتبر منطقة آثار وامتداد للسلطنة الزرقاء وقالت إن الإدراة أرسلت خطاباً لولاية النيل الأبيض بمنع الحفر والتنقيب فى تلك المساحة وأضافت “للأسف ضاع الخطاب في أورقة الإدراة ولا تزال عمليات الحفر العشوائي بالمنطقة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365 )