مجلس الوزراء يعلن تأخر “شركاء” الحكم في تسليم ترشيحاتهم للمناصب

قال مصدر برئاسة الوزراء إن ما يتم تداوله من قوائم لترشيحات وزارية إن صحت فإنها تفتح الباب لأزمة سياسية تشكل تهديداً لاستقرار الفترة الانتقالية، وتمهد لصراع بين القوى المختلفة، وقال إنها لن تجد القبول من رئيس الوزراء لمخالفتها للمعايير التي تم التوافق عليها بينه وبين قوى الحرية والتغيير.

وأكد المصدر بحسب صحيفة (اليوم التالي) أن القيد الزمني الذي وضعه مجلس شركاء الحكم غير واقعي، وقال (حتى الآن لم يتم تسليم القوائم النهائية للتشكيل الوزاري، وما يتم هو تسريبات هنا وهناك، ومن الصعوبة بمكان إنجاز هذه المهمة بدون مراجعة تشمل جميع الأسماء التي سيتم تقديمها والتأكد من مطابقتها للمعايير).

وأوضح أن القواعد الأساسية التي سينبني عليها اختيار رئيس الوزراء لأعضاء حكومته هي معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة والالتزام بتحقيق شعارات وأهداف الثورة، دون النظر في الانتماءات الحزبية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)