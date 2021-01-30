إصابة 8 من أفراد الشرطة برصاص نظامي في أمبدة

فتح نظامي النار على دورية شرطة تتبع لشعبة مكافحة العصابات المتفلتة ، وذلك في محطة ود البشير (سوق الجعفري) بأمبدة ، وأصاب ثمانية من أفراد الدورية إصابات متفاوتة.

وقال مصدر شرطي مسؤول فضل حجب اسمه بحسب صحيفة (الجريدة) إنه بينما كان فريق ردع العصابات المتفلتة في مهمة تمشيط ليلية روتينية، وأثناء مروره بسوق الجعفري بود البشير ، التقى نظامي يرتدي (زي ملكي) فطلب منه أفراد الدورية الوقوف للتأكد من هويته إلا أنه رفض الانصياع وعندما حاولوا الاقتراب منه قام باطلاق رصاصات من سلاحه الناري إصابت (8) منهم إصابات متفاوتة .

وأكد المسؤول الشرطي أن شعبة مكافحة العصابات المتفلتة بامبدة تمكنت من القبض على النظامي واودعته الحراسة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)