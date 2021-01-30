النائب الأول لرئيس مجلس السيادة يتوجه إلى قطر

توجه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو ، اليوم إلى قطر ، في زيارة رسمية ، يرافقه خلالها وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول جمال عبدالمجيد.

وتأتي زيارة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو والوفد المرافق له إلى قطر بحسب (سونا) لبحث مسار العلاقات الثنائية إلى جانب القضايا والموضوعات المشتركة على الصعيدين الاقليمي والدولي ودفع مجالات التعاون المشترك لآفاق أرحب بما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين.

وكان في وداعه بمطار الخرطوم الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف الأمين العام للمجلس السيادي والقائم بأعمال السفارة بالخرطوم السيد عبد الله بن محمد السبيعي وعدد من للمسؤولين بالدولة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)