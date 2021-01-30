صغيرون تعلن عن عودة العلاقات مع أمريكا في المجالات العلمية

أعلنت وزير التعليم العالي د. انتصار صغيرون عن عودة العلاقات بين السودان وأمريكا في المجالات العلمية عبر قواعد البيانات الإلكترونية ( بروكويست ) .

وأكدت الوزيرة أن التعليم العالي يقطف أولى ثمار التعاون السوداني الأمريكي بما يمكن أغلبية الجامعات السودانية من الوصول إلى قاعدة البيانات والمعلومات والاستفادة من الخدمات التى تقدمها دون أي عوائق .

وهي المنصة التى تحتوي على أكبر قاعدة بيانات في مختلف التخصصات كالطب والعلوم والتكنولوجيا والتاريخ والأدب والفلسفة وغيرها من العلوم كما تتيح أيضاً العناوين والمعلومات المهمة ونشرها في جميع أنحاء العالم .

بحسب السوداني الدولية ، قالت الوزيرة إن منصة بروكست تقدم أحدث الخدمات في المجالات العلمية للناشرين وتوفر معلومات شاملة ومتخصصة ، كما تقوم بنشر الأخبار التى تهم باحثي الخدمة العملية وآخر ما توصلت إليه الأفكار الأكاديمية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365 )