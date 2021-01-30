توقيف لص سحب أرصدة رجل أعمال من بنك بالخرطوم

تعرّض رجل أعمال سوداني لحادثة سرقة غريبة بسحب مبالغ كبيرة من رصيده بأحد البنوك الكبيرة عن طريق تزوير توقيعه في استمارة سحب نقدي من كاونتر البنك باستخدام بطاقة شخصية مُزوّرة. وبحسب الصيحة تمكّنت مباحث كرري من القبض على المتهم داخل البنك وبحوزته 4 استمارات معدة للصرف بمبالغ كبيرة، وتم الاتصال بصاحب الحساب وتدوين بلاغ في مواجهة المتهم بالرقم (١٨) تحت المواد ٦٨-١٠٠ إجراءات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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