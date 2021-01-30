شاهد بالفيديو.. شقيقة الفنانة (عشة الجبل) تقتحم الساحة الفنية بقوة..تخطف الأضواء وتهدد عرش أختها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان خلال الأيام الماضية مقطع فيديو لبروفة غنائية لإحدى المطربات الصاعدات وهي تستعد من خلال رفقة عازف الأورغن لتدشين أعمال فنية جديدة.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد كشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي ممن نشروا المقطع أن الفنانة الصاعدة هي ملاذ الجبل الشقيقة الصغرى للمطربة الشهيرة والمثيرة للجدل عائشة الجبل.

بعض المتابعين للمقطع تفاعلوا مع بروفة المطربة ومع صوتها وتوقعوا لها أن تخطف الأضواء والنجومية خصوصاً وأنها تتمتع بقبول جيد في مظهرها العام وفي صوتها على حد تعبير المعلقين في تعليقاتهم التي تابعتها محررة موقع النيلين.

وذهب بعضهم لأبعد من ذلك وأكدوا أن المطربة الصاعدة ستسحب البساط والأضواء من شقيقتها عشة الجبل وستهدد عرشها على النجومية والشهرة, حيث تتربع الجبلية هذه الأيام على عرش النجومية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)