الثورية : سلام جوبا انعكس إيجاباً على مستوى علاقات القادة بالسودان وجنوب السودان

قال رئيس الحبهة الثورية رئيس حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي ، د. الهادي إدريس إن سلام جوبا انعكس إيجاباً على مستوى العلاقات بين السودان ودولة جنوب السودان علي مستوى قيادة البلدين .
وامتدح لدى لقائه – أمس الجمعة، بولاية شرق درافور ” مدينة الضعين ” لاجئين من دولة جنوب السودان في معسكر كريو برئاسة السلطان إبراهيم ويل ، امتدح دور حكومة جنوب السودان وشعبها باستضافتها مفاوضات أطراف السودان التي توجت باتفاق سلام جوبا .
و بحسب السوداني الدولية ، وعد الهادي الحدود بين البلدين بأنها سياسة ، وتابع ” إنما علاقة شعبي البلدين تاريخية وأزالية ” وأضاف إن سلام جوبا عزز تلك العلاقات وان الحركة شعبي البلدين ستنشط في الحدود بالاستفادة من التبادل الثقافي والاقتصادي بينهما .
الحرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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