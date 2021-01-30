الإرصاد: توقعات بانخفاض درجات الحرارة بالخرطوم إلى 16درجة مئوية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها عن حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة أن تحافظ درجات الحرارة العظمى والصغرى على قيمها المنخفضة اليوم مع انخفاض في حركة نشاط الرياح الشمالية مما يعطي الاًحساس بالدفء قليلاً في مناطق متفرقة من البلاد.

و توقع التقرير بحسب سونا ظهور تكوينات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع على امتداد الشريط الساحلي للبحر الاحمر مع توقع لهطول أمطار في المناطق الشمالية الشرقية من مثلث حلايب و شلاتين.

وأشار التقرير إلى أن أعلى درجة حرارة متوقعة في البلاد (37) درجة مئوية بمدينة القضارف وأدنى درجة (9) درجات مئوية بوادي حلفا متوقعاً أن تسجل ولاية الخرطوم (32) درجة مئوية عليا و(16) درجة مئوية صغرى.