توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها عن حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة أن تحافظ درجات الحرارة العظمى والصغرى على قيمها المنخفضة اليوم مع انخفاض في حركة نشاط الرياح الشمالية مما يعطي الاًحساس بالدفء قليلاً في مناطق متفرقة من البلاد.
و توقع التقرير بحسب سونا ظهور تكوينات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع على امتداد الشريط الساحلي للبحر الاحمر مع توقع لهطول أمطار في المناطق الشمالية الشرقية من مثلث حلايب و شلاتين.
وأشار التقرير إلى أن أعلى درجة حرارة متوقعة في البلاد (37) درجة مئوية بمدينة القضارف وأدنى درجة (9) درجات مئوية بوادي حلفا متوقعاً أن تسجل ولاية الخرطوم (32) درجة مئوية عليا و(16) درجة مئوية صغرى.
كانت هذه تفاصيل خبر الإرصاد: توقعات بانخفاض درجات الحرارة بالخرطوم إلى 16درجة مئوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.