الموساد : اتفقنا مع السودان على إزالة البني التحتية للإسلام الرديكالي

قال وزيرالاستخبارات الإسرائيلي ، إيلي كوهين ، إنه تم الاتفاق مع السودان على محاربة الإرهاب سوياً بهدف إزالة البني التحتية للإسلام الرديكالي .
ووصف كوهين بحسب مقابلة مع قناة i24NEWS زيارته إلى السودان بالتاريخية . وأضاف ” هي جزء من اتفاقيات إبراهيم للسلام . التي تجلب الاستقرار لمنطقتنا ، وتفتح فرصا جديدة الاقتصاد ” .
و بحسب الخرطوم الدولية ، تابع : “علينا أن نذكر هي الدولة الأولي التي تمول الإرهاب في العالم ، هي تمول حزب الله ، والجهاد الإسلامي ، لذلك نرى أنها كالسرطان في كل الدول المتموضعة بها ، كاليمن ، وسوريا ، وفي لبنان ، والعراق ” . وفي الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي ، أعلن السودان تطبيع علاقته مع إسرئيل وسط رفض قاطع من بعض الأحزاب .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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