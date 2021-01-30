الموساد : اتفقنا مع السودان على إزالة البني التحتية للإسلام الرديكالي

قال وزيرالاستخبارات الإسرائيلي ، إيلي كوهين ، إنه تم الاتفاق مع السودان على محاربة الإرهاب سوياً بهدف إزالة البني التحتية للإسلام الرديكالي .

ووصف كوهين بحسب مقابلة مع قناة i24NEWS زيارته إلى السودان بالتاريخية . وأضاف ” هي جزء من اتفاقيات إبراهيم للسلام . التي تجلب الاستقرار لمنطقتنا ، وتفتح فرصا جديدة الاقتصاد ” .

و بحسب الخرطوم الدولية ، تابع : “علينا أن نذكر هي الدولة الأولي التي تمول الإرهاب في العالم ، هي تمول حزب الله ، والجهاد الإسلامي ، لذلك نرى أنها كالسرطان في كل الدول المتموضعة بها ، كاليمن ، وسوريا ، وفي لبنان ، والعراق ” . وفي الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي ، أعلن السودان تطبيع علاقته مع إسرئيل وسط رفض قاطع من بعض الأحزاب .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )