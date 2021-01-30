تسابق عدد من الفتيات السودانيات على شراء حجر يوجد داخل أمعاء الأبقار يسمي (بحجر العتي) وذلك بعد سماعهن بالفوائد الصحية والتجميلية التي تنتج عن إستخدامه والتي تتمثل في (تطويل الشعر وزيادة الوزن ).
وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) فقد إنهال بعض الناشطين من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالتعليقات الساخرة على الفتيات وأعتبروا مايقمنّ به نوع من الجهل مبينين أن الشعب السوداني عندما يروج لشي ما تجد معظمهم يتسابقون لتجربته دون معرفة نتيجة مايفعله. من جانبه علق ناشط بقوله( المواصلات بقت بالكيلو زيادة الوزن عايزين بها شنو تاني)
الخرطوم:(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة: سودانيات يُقبلنّ على شراء شئ غريب يُستخرج من أمعاء حيوان ومفاجأة صادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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