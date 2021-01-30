قيادي بـ(التغيير) :الاحتجاجات جرس إنذار للحكومة

قال القيادي بـ(الحرية والتغيير) عادل خلف الله إن الاحتجاجات التي تنتظم الآن بمثابة جرس إنذار للحكومة لتعيد النظر في سياساتها وتتصدى لركائز الفساد وتوظف الأموال المستردة بما يعبر عن تطلعات الشعب .

وأكد خلف الله أن التعبير السلمي مكفول، قاطعاً بحسب صحيفة السوداني، بأهمية استيعاب الانتقال الذي تم بالبلاد في وسائل التعبير، منوهاً أن إغلاق الشوارع لايتناسب مع المرحلة .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)