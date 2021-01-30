ضبط (564) جوال بذرة قطن فاسدة بالجزيرة

أعلنت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع ولاية الجزيرة عن ضبط وحجز كميات كبيرة من بذرة القطن منتهية الصلاحية بمنطقة صناعات مارنجان بضبط 564 جوال بذرة قطن تقدر بحوالي(21)طن بسبب عدم مطابقتها للمواصفات السودانية القياسية بند (السموم الفطرية).

بجانب ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في وقت كشفت فيه عن معاناتها من عدم التخلص الآمن من السلع الفاسدة لعدم وجود مكب أو محرقة للنفايات بودمدني منذ أكثر من عام ونصف العام.

وكشف تقرير للهيئة بحسب صحيفة السوداني، عن تنظيم حملة تفتيش لعدد من المواقع اسفرت عن ضبط 272 موقعاً غير مطابق للمواصفات ، وأسفرت الحملات عن ضبط 4/5طن مواد غذائية منتهية الصلاحية تحتوي على بسكويت، بسلة، مكرونة، لبن بدرة، سمك، فراخ، وزيوت إضافية أضافة إلى ضبط 1/5طن عصير بدرة منتهية الصلاحية وأشار التقرير إلى إبادة كل الكميات المضبوطة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية المقدرة بـ( 6)أطنان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)