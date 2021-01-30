القبض على أشهر تجار العملة بمطار الخرطوم

شنت قوة من المباحث الفيدرالية حملة مفاجئة على تجار العملة داخل مطار الخرطوم الدولي، وأوقفت ١٣ تاجراً من المعتادين على مزاولة بيع وشراء العملة خارج القنوات الرسمية.

وقال مصدر، إن المباحث الفيدرالية رصدت نشاطاً عالياً لتجار عملة أمام الصالات الداخلية للمطار، خاصة صالة الوصول، فكونت فريقاً داهم المطار بطريقة مفاجئة أسفرت عن ضبط ١٣ تاجراً وضبطت بحوزتهم عملات أجنبية ومحلية بأرقام كبيرة، وأضاف المصدر بحسب صحيفة السوداني، أن الموقوفين يعتبرون من أشهر تجار العملة الذين يزاولون نشاطهم من داخل المطار، موضحاً أنهم واجهوا بلاغات وفقاً لمادة النقد الأجنبي بقسم الشرطة المجتمعية في حي المقرن تمهيداً لمحاكمتهم .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)