أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم السبت الموافق 30 يناير 2021م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية

صحيفة السوداني :

ياسر عرمان لـ (السوداني): رئيسا مجلس الوزراء والسيادة يجب أن يبقيا

أنصار إيلا بسنكات يرفعون اعتصامهم ويمهلون الحكومة أسبوعا

بدء مُحاكمة المتهم بمقتل الشهيد حسن محمد عمر

“مناوي” يكتب: يعود الوحش حينما لا يجد ما يخيفه..!

صحيفة النيل الدولية:

ضخ كميات من الجازولين والبنزين والغاز لكافة الولايات

مناوي يحذر من عودة نظام البشير ويكشف عن حوارات مع إسلاميين

السودان يشيد الجسور في الفشقة وإثيوبيا تنقل أسلحة ثقيلة للحدود

مزارعو القضارف يلوحون بالتصعيد حال عدم إقالة الوالي

صحيفة أخبار اليوم:

حميدتي للدوحة في أول زيارة منذ عزل البشير لبحث الخلاف مع أثيوبيا

رئيس مفوضية الحدود: اثيوبيا ترفض الإعتراف بالحدود رغم التوقيع والإقرار على ميثاق الوحدة الأفريقية

مجلس السيادة ينفي تسبب أحد أعضائه في وقوع اشتباكات بشندي

مصادر بالحرية تبدي شكوكها إزاء إمكانية نجاح الحكومة القادمة

عاصم البلال الطيب يكتب: تايتنك حميدتي تقترب من الصخرة

الهلال ينتفض امام مازيمبي الكنغولي بهدفين مقابل هدف في دورة سيمبا الدولية

صحيفة الوطن:

وزراء الحكومة يقدمون إستقالاتهم خلال 72 ساعة

الأصم :الشعب لايأكل كلام ويريد الحد الأدنى من متطلبات الحياة

المقاومة تعلن عن تسيير مليونية للقصر اليوم بسبب السياسات الإقتصادية

رجل يطلق زوجته بأم درمان بسبب الفنان محمود عبد العزيز

توالي حالات انتحار غريبة بالدويم

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)