إنشاء مدينة صناعية لتطوير الصناعات الجلدية بخبرات إيطالية

وزير الصناعة والتجارة مدني عباس يناقش مع وفد سفارة إيطاليا بالخرطوم، إنشاء مدينة صناعية لتطوير الصناعات الجلدية في السودان بخبرات إيطالية الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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