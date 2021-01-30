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إنشاء مدينة صناعية لتطوير الصناعات الجلدية بخبرات إيطالية

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وزير الصناعة والتجارة مدني عباس يناقش مع وفد سفارة إيطاليا بالخرطوم، إنشاء مدينة صناعية لتطوير الصناعات الجلدية في السودان بخبرات إيطالية

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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